MLB／德黑蘭7局狂飆12K 勇士1：0退老虎

2016-10-03 11:20 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



WhatsApp



勇士先發投手德黑蘭投7局無失分，飆出12次三振。 美聯社 分享 facebook

勇士在透納球場（Turner Field）最終戰，沒有留下遺憾，靠著先發投手德黑蘭（Julio Teheran）投7局無失分，飆出12次三振，追平本季單場最多K，加上2位後援投手各投1局無失分，接力以1：0完封老虎。

勇士唯一得分是在1局下，靠著連續2支安打攻佔一、三壘，佛里曼（Freddie Freeman）敲出高飛犧牲打，助隊先馳得點。佛里曼說，「透納球場有許多歷史，很高興能在最後一戰幫球隊奪下勝利，這是最好的結局。」

奪下本季第7勝的德黑蘭，成為勇士最後一位在透納球場拿下勝投的投手，他說，「內心有許多的感觸，在這裡大家都擁有很多回憶，沒想到這是最後一戰，令人難以置信，而我只想盡力表現到最好。」

1997年勇士啟用透納球場，至今球場使用近20年，為解決球場老舊等問題，明年球季勇士將搬到新球場SunTrust Park。

賽前勇士邀請「三巨投」葛拉文（Tom Glavine）、史莫茲（John Smoltz）和麥達克斯（Greg Maddux）到場開球。葛拉文說，「這是我最後一次踏上透納球場，有種很怪的感覺。」

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說，「透納球場是一個很棒的球場，有許多著名的名人堂球員都曾在這裡投球過，而且在許多人心中都還記得過去勇士三巨投在這裡投球的風采。」