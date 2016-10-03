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經典賽／選手需聯盟照顧 中職盼「一條龍」

2016-10-03 11:44中央社 台北3日電

中職會長吳志揚。 聯合報系資料照
中職會長吳志揚。 聯合報系資料照
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中華職棒大聯盟盼在經典賽能掌組、訓、賽「一條龍」的大權，但構想未被認可，中職會長吳志揚今天表示，之所以提出這樣的要求，是基於選手需要聯盟全程的照顧跟調度。

中職2日召開領隊會議，針對2017年經典賽總教練人選及WBC組、訓、賽「一條龍」等相關議題討論，會後中職做出聯盟不參與WBC組、賽、訓等後勤支援，和各球團自行決定是否參與中華隊的兩點結論。

在這樣的結論產出後，引發各界關注，吳志揚今天接受媒體訪問，對聯盟的決定做出說明。

吳志揚表示，問問過去曾被徵召參加國際賽的職棒球員就知道，他們都清楚唯有聯盟相關人員最知道他們的需求，所以自然希望受到聯盟全程的照顧跟調度，所以聯盟在上次的世棒12強賽後，就已經向體育署表達，希望由聯盟來主導這次WBC，外界俗稱「一條龍」的組、訓、賽相關事宜，但此事不被認同。

吳志揚說，體育署在決策的過程做不好，但既然已經決定由郭泰源當經典賽總教練，聯盟和4隊還是會尊重體育署的決定權，只不過既然不讓中職全程服務球員，因此聯盟未免爭議，才決定不干擾體育署、棒協，也才做出不支援在這次經典賽的組、訓、賽等環節的決議。

體育署9月29日與棒協、中職進行三方會議，討論經典賽總教練人選但沒有共識，隔天體育署宣布由郭泰源出任總教練，但中職表示「無法認同」，並在10月2日緊急召開領隊會議商討對策。

中職棒協郭泰源吳志揚

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