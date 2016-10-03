NBA／讚希拉蕊是鬥士 詹姆斯表態力挺

2016-10-03 11:38 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



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騎士球星詹姆斯表態挺希拉蕊。 美聯社 分享 facebook 出生在俄亥俄州的美國職籃NBA巨星詹姆斯（LeBron James），今天公開表態支持美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

美聯社報導，在希拉蕊即將造訪俄亥俄州前夕，詹姆斯在「財經內幕」（Business Insider）及「亞克朗燈塔報」（Akron Beacon Journal）的專欄，表達對希拉蕊的支持。

詹姆斯表示，對孩童及他們的未來而言，希拉蕊是一位鬥士；詹姆斯另指出，希拉蕊的競選基調是「希望與團結」，而這是處理黑人社群飽受暴力所苦問題所需要的。