NBA／哈登反常狂助攻 曾文鼎登場買犯規

2016-10-03 10:48 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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火箭隊對上上海大鯊魚隊，哈登一改「單打獨鬥」常態，反而在比賽末端持續選擇送出助攻，拿下「雙十」。 美聯社 分享 facebook

NBA今天季前熱身賽只有一場賽事，由對岸的CBA球隊上海大鯊魚遠赴美國挑戰火箭隊，台灣好手「大房東」曾文鼎也在其中；最終曾文鼎獲得11分又52秒上場機會，拿下2分作收，獲取難得寶貴的對抗NBA球星經驗，而火箭以131：94大勝。

火箭靠「鬍子哥」哈登（James Harden）領軍，開賽就將比數拉開、戰況並未有懸念。哈登全場拿下16分、10助攻，熱身賽雙方都沒祭出太激烈的防守強度，哈登也一改「單打獨鬥」常態，反而在比賽末端持續選擇送出助攻，順利拿下「雙十」，鮮少出現昔日常見的失誤。

台灣好手曾文鼎因效力上海大鯊魚、締造NBA的「另類登板」景象。他第一節就上場，靠著被對方犯規站上罰球線，而下半場也陸續獲得出賽機會，不過出手兩次三分外線都沒有投進，最終靠罰球拿2分，另外留下1籃板、2失誤的數據。

這場比賽另外一個焦點是結束NBA生涯、今年前往CBA「淘金」的佛戴特（Jimmer Fredette）。2011年被國王隊選中的佛戴特，在NBA戰場表現起伏不定，另外也待過公牛、鵜鶘和尼克隊，但並未受到各隊青睞，大多時間在發展聯盟度過。此役他擔任大鯊魚的控衛，全場打了將近打滿的42分鐘，狂掃33分、8籃板和8助攻。

雙方結束這場熱身賽後，包含曾文鼎在內的上海球員將連夜趕搭飛機回到對岸備戰新球季。