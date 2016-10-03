MLB／當一日教頭吞敗 普拉多：不會再說教練壞話

2016-10-03 10:22 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



WhatsApp



普拉多一局上盜三壘時被國民隊捕手阻殺出局。 美聯社 分享 facebook

原來教頭不是那麼好當，今天馬林魚三壘手普拉多（Martin Prado）於本季最終戰擔任「一日教頭」，最終馬林魚以7：10落敗，他留下深刻體悟，「我永遠不會再說總教練的壞話了。」

隨著馬林魚無緣季後賽，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）決定本季最終戰將兵符將給普拉多掌管，讓球迷多些看球樂趣。

普拉多首度掛帥吞下敗仗，留下慘痛教訓，「有時候我們會質疑教練的決策，但是今天我坐在他的位置上，才知道原來教練需要考量的事情很多。」

雖然馬林魚最終戰，留下不完美結局，但馬丁利很肯定球員的表現，「球員自己可以把比賽打成這樣，已經很棒了！我覺得他們做得很好，沒有因為最後一戰而輕易放棄。」

32歲的普拉多是陣中的精神領袖，此役除了負責調度外，還要先發第三棒上場打擊；首局他於2人出局後率先敲安上壘，之後隊友敲出安打將他推進至二壘，但想盜三壘時被捕手阻殺出局。

普拉多說，「從結果來看這個盜壘是很糟糕的，當時2人出局，我必須確保盜壘成功不能出局才行，當下我做了一個錯誤的決定。」

普拉多在5局上派出鈴木一朗上場代打，帶起球隊得分契機，當時球隊2：5落後，一朗率先敲安上壘，隨後泰利斯（Tomas Telis）轟出兩分砲。馬林魚後續仍有攻勢，葉力奇（Christian Yelich）敲出帶有1分打點的三壘安打，扳成5：5平手，但5局下國民攻下3分奠定勝基。

一朗在本季最終戰留下1安打、跑回1分，本季出賽143場，繳出95安、1轟、打擊率2成91的表現。

國民先發投手薛則（Max Scherzer）投5局失5分，靠著隊友打擊支援，拿下第20勝，成為國聯唯一20勝的投手。薛則說，「這是令人難以置信的，這樣的成就屬於團隊，如果沒有隊友給予打擊支援、防守和牛棚的幫忙，我不可能會贏得20勝。」