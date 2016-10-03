MLB／歐提茲例行賽告別戰 34號明年季初將退休

2016-10-03 09:57 聯合報 記者黃文鈴╱即時報導



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「老爹」歐提茲收到以自己為名的路名和街名的退休禮。 美聯社 分享 facebook

紅襪隊「老爹」歐提茲的告別巡迴之旅，今天最終戰回到芬威球場，與藍鳥隊賽前，紅襪球團特地舉行長達40分鐘的告別儀式，球團正式宣布歐提茲的背號34號，明年季初將隆重退休。

紅襪隊此役於芬威球場進行本季例行賽最後一戰，也是老爹在例行賽的告別賽，多明尼加總統麥迪納（Danilo Medina）前來開球，麻州州長貝克（Charlie Baker）、波士頓市長渥許（Marty Walsh）都致贈大禮，給足老爹面子。

老爹今天收到滿滿的禮物與祝福，除了明年季初紅襪隊將為他舉行退休儀式，紅襪基金會與球團負責人合贈歐提茲兒童基金會共1百萬美金。

貝克與渥許也紛紛拿著嶄新的街名與橋名，宣布原本的「Brookline Avenue」將改名為「”Big Papi” David Ortiz Bridge」，芬威球場附近某條街也將改名為「David Ortiz Drive」。

當24位在2004、2007、2013年攜手奮戰世界大賽的前隊友，從中外野紅色布簾現身時，老爹再也控制不了自己的淚水，曼尼（Manny Ramirez）、席林（Curt Schilling）等人穿著紅襪球衣，一一與老爹相擁。

歐提茲的家人們包括爸爸、老婆與一雙兒女接著走上投手丘，當歐提茲回憶起媽媽更忍不住哽咽；滿場36787名進場觀眾更在他感謝球迷支持時，回報以震耳欲聾的歡呼聲，不斷呼喊著「老爹」。

紅襪隊最終以1：2輸給藍鳥隊，但這並非老爹最後一場賽事，相隔三天後，他將率隊與印地安人隊爭奪美聯分區系列賽冠軍。