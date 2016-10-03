NBA／國王控衛科林森 家暴被禁賽8場

2016-10-03 09:50 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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國王隊科林森因家暴遭聯盟禁賽8場。 美聯社 分享 facebook

國王隊送走了朗多（Rajon Rondo）之後，打算啟用科林森（Darren Collison）接班先發控衛位置，無奈科林森卻傳出家暴事實，讓NBA官方祭出8場禁賽，大傷國王戰力。

今年5月30日休兵期間，科林森對妻子施以暴力行為，他因這樣失控行徑遭到NBA禁賽8場，場次從10月26日國王出戰太陽的第一場比賽算起，重傷國王原本就不足的戰力。

科林森在聲明中道歉，並坦言自己必須負起全部責任，「我對我的美麗妻子很抱歉，我們從高中就相識相戀。」他感謝朋友的支持，「現在該是往前進的時候了。」