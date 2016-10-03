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MLB／藍鳥、金鶯收美聯外卡 美東3隊進季後賽

2016-10-03 09:25聯合報 記者吳思儀╱即時報導

藍鳥拿下美聯外卡，全隊欣喜不已。 美聯社
藍鳥拿下美聯外卡，全隊欣喜不已。 美聯社
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美聯外卡上演3搶2，前兩名的金鶯與藍鳥都搶下勝利，將美聯外卡魔術數字歸零，加上美聯東區冠軍紅襪，分區共三支球隊挺進季後賽。

藍鳥與金鶯今天都是贏球就晉級，兩隊都很爭氣，藍鳥以2：1力克紅襪，金鶯以5：2擊敗洋基，美聯外卡第三的老虎不論輸贏都無緣晉級，最終以0：1敗給勇士。

藍鳥先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）前6局都沒有被敲出安打，但7局下被拉米瑞茲（Hanley Ramirez）轟出追平的陽春彈破功，無緣寫下紀錄。

桑契斯投7局失1分，靠著隊友土洛威斯基（Troy Tulowitzki）8局上的超前安打，拿下本季第15勝，也幫助藍鳥隊史首度取得外卡資格，連續2年進入季後賽，去年是以分區冠軍闖入。

桑契斯享受香檳浴，他說，「我不打算回家了！能投球隊的例行賽最終戰，還可以在我手中幫助球隊取得外卡，感覺太開心了。」

值得一提的是拉米瑞茲那一轟敲出左外野全壘打，當時球從全壘打標竿上飛過引發爭議，最後主審靠著重播輔助判決為全壘打。桑契斯說，「對我來說看起來是出界了，但就算沒有無安打比賽，球隊贏球還是最重要。」

紅襪「老爹」歐提茲（David Ortiz）今年球季結束後將要退休，此役是他生涯最後一場例行賽，4打數沒有擊出安打，還吞下2次三振。他說，「今天無疑是桑契斯的日子，他是我見過最好的投手之一。」

金鶯作客洋基派出高斯曼（Kevin Gausman）先發領軍，投7.1局失2分，靠著隊友單場2轟支援，終場金鶯5：2贏球，隊史第3次取得外卡，近5年3度進入季後賽，且都在偶數年闖進。

老虎作客勇士，雖然先發投手韋蘭德（Justin Verlander）投7局僅失1分，但全場打線遭勇士3名投手接力壓制，終場老虎以0：1遭到完封。

金鶯挺進季後賽，投手杭特享受香檳浴。 美聯社
金鶯挺進季後賽，投手杭特享受香檳浴。 美聯社
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金鶯藍鳥

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