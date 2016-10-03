NBA／貫徹養生籃球 詹姆斯對抗賽缺陣

2016-10-03 08:54 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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詹姆斯(左)與厄文依然是騎士本季兩大主力。 美聯社 分享 facebook

騎士隊今天尚未展開NBA官方熱身賽賽程，不過隊內進行傳統「Wine and Gold Scrimmage」對抗賽；不過「大帝」詹姆斯（LeBron James）並未上場，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表態：「這個季前熱身賽他會非常輕鬆。」定調執行「養生籃球」。

日前喊出本季要讓主將在例行賽多休息的騎士隊，預計熱身賽維持同樣理念，對抗賽詹姆斯也缺陣。這場對抗賽其他球員均輪流上陣，詹姆斯在旁觀戰，泰隆魯透露：「季前熱身賽還不確定詹姆斯會打幾場，但可以肯定的是他會非常輕鬆。」不過泰隆魯也強調，就算今天這場陣中對抗賽詹姆斯沒打，「他明天仍會全程參與高強度訓練。」指出主將身體狀況沒有疑慮。

對抗賽分成紅隊與白隊，前者由勒夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）領軍，搭配薛姆波特（Iman Shumpert）、湯普森（Tristan Thompson）以及傑佛森（Richard Jefferson）。但最終主力紅隊以40：43輸給了替補的白隊；白隊成員有鄧李維（Mike Dunleavy）、佛萊（Channing Frye）等好手。

雖然昔日「養生籃球」的標籤總是馬刺隊最為出名，但騎士今年要拚衛冕，也開始倡導例行賽「三巨頭」都要輪休的策略，屆時能邊休邊打得不只詹姆斯，厄文、勒夫都在考量範圍中。