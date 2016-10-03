萊德盃／里德激戰麥克羅伊 美國8年來首勝

2016-10-03 08:34 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



WhatsApp



美國隊里德拿著萊德盃冠軍獎盃歡呼，隊友在他頭上淋下香檳。 美聯社 分享 facebook

2016年萊德盃歐美高爾夫對抗賽第3天賽事在台灣時間今天凌晨落幕；美國隊名將里德（Patrick Reed）與歐洲北愛爾蘭小天王麥克羅伊（Rory McIlroy）的對決帶起這場大戰高潮。兩人戰到最後一洞才分出高下、里德技壓對手忘情嘶吼，美國順利在3天對抗中以17：11拿下勝利，這是他們2008年來首度扳倒歐洲隊。

開打前，外界都看好歐洲隊可拿下萊德盃勝利，畢竟美國已經式微許久，近年來總是歐洲隊勝出居多。但開打後美國隊氣勢如虹，前兩天完賽領先3分，第3天的12場個人對決，美國隊也不干示弱，由里德打出代表作、澆熄歐洲隊企圖反撲的決心，美國拿下8年來首冠。

里德以1洞之差扳倒麥克羅伊成了經典。雙方在18洞之間你來我往、各有領先時期。麥克羅伊在第8洞揮出一桿長達50呎的長推桿進洞，讓現場所有歐洲隊球迷沸騰，「小麥」作勢將手放在耳朵旁邊大吼著：「我聽不到你們！」慫恿觀眾喊大聲一點；里德氣勢也沒輸，兩人在最後4洞合計繳出低於標準桿9桿的優異數字，17洞被對手追回1洞的里德。最後一洞推桿完美進洞，僅勝1洞拿下這場重要的對決。

歐洲隊隊長本來的如意算盤是，個人賽前5洞要追回落後的3分，給對方極大的壓力。不過第一場里德就上演世紀對決技壓麥克羅伊，最終美國隊在第7場個人賽靠著摩爾（Ryan Moore）以1洞之差扳倒衛斯特伍德（Lee Westwood）確定了勝利。