MLB／前田健太陷低潮 巨人搶下國聯外卡

2016-10-03 08:31 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



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前田健太陷入低潮，連4戰都投不滿6局，今天投出本季最慘一役。 美聯社 分享 facebook

道奇日籍投手前田健太陷入低潮，連4戰都投不滿6局，今天投出本季最慘一役，投2.2局、被敲9支安打，失5分，寫下生涯單場最短局數且失分最多的紀錄，苦吞第11敗，終場道奇以1：7不敵巨人。賽後前田透過翻譯表示，「控球不佳，投起來不夠犀利。」

巨人先發投手摩爾（Matt Moore）主投8局失1分，靠著友全場16支安打支援，奪下本季第13勝，幫助球隊繼大都會之後，搶下國聯最後一席外卡。

生涯第一年挑戰大聯盟的前田，此役是他本季最後一場例行賽，賽前他以16勝與水手日籍投手岩隈久志，並列本季最多勝的亞洲投手；本戰挑戰17勝失利，無緣獨居最多勝的亞洲投手。他說，「我的例行賽用這樣結束，這真是太糟糕了！」

本季前田先發32場，拿下16勝11敗，共投175.2局失72分，防禦率3.48；其中先發場數、勝場數及投球局數，都是全隊最多，幫助道奇連續4年在國聯西區封王。隨著季後賽即將到來，面對這波低潮，他坦言「之後我會和平常一樣做調整，準備下一個開始。」

此外，本戰是道奇傳奇播報員史考利（Vin Scully）所播的最後一場例行賽，雖然球隊落敗不夠完美，但他說，「這一生我已經說得夠多了，這是我最後一次播報，祝大家有個愉快的一天。」

88歲史考利被譽為道奇「傳奇之聲」，曾見證許多道奇歷史，今年球季結束後將結束67年來的播報工作。他說，「不要為了結束而難過，要微笑面對下一個開始。」