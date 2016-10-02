跆拳道／5秒就要出腳 世青少國手出爐

2016-10-02 23:20 聯合報 記者曾思儒╱即時報導



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中華跆拳道隊里約奧運後的第一場世界層級大賽「2016年世界青少年跆拳道賽」下月加拿大開戰，中華跆拳道協會一連兩天的國手選拔今天出爐，10個量級的男、女冠軍獲得國手資格，準備到加拿大爭取榮耀。

中華跆協秘書長林明富表示，為訓練年輕選手比賽過程中積極應戰的態度，本次選拔賽決定只要5秒內沒有出腳攻擊，就要被判警告，「正規比賽是10秒內不出擊就會被處以警告，這次選拔將時間縮短為5秒，兩天比賽進行下來，成效還不錯。」

2014年世青少賽落腳台北，中華隊小將王晨宇、黃懷萱各踢下金牌，中華跆協期待20名小將延續台灣在跆拳道的競爭實力，下月16日到20日的賽事能傳回捷報。

中華隊總教練由中港高中楊家維擔任，全隊將在台中市中港高中集訓1周，再到廣州集訓兩周，並與廣東省省隊舉行對抗賽後再回台中調整1周，預計11月12日前往加拿大。

男子組國手分別為平鎮高中張承濬（45公斤級）、治平高中戴亭瑋（48公斤級）、中港高中黃聖倫（51公斤級）、中港高中徐晧祐（55公斤級）、龍德家商劉宗霖（59公斤級）、治平高中徐郁丞（63公斤級）、和平高中鄭安哲（68公斤級）、花蓮高中蘇皇嘉（73公斤級）、中港高中朱博翔（78公斤級）和平鎮高中李孟恩（78公斤級以上）。

女子組國手分別為治平高中吳姿忞（42公斤級）、花蓮高中陳芷蝶（44公斤級）、花蓮高中莊天羽（46公斤級）、大里高中宋傢茵（49公斤級）、三芝國中羅嘉翎（52公斤級）、仁愛國中莊昕璇（55公斤級）、義峰高中葉妍欣（59公斤級）、泰山高中李映瑩（63公斤級）、花蓮高中蔡念恩（68公斤級）和丹鳳高中潘韵慈（68公斤級以上）。