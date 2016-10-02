南韓超羽賽／李龍大男雙連霸 國家隊完美謝幕

2016-10-02 22:58 聯合報 記者曾思儒╱即時報導



WhatsApp



雙手高舉和觀眾致意，南韓羽球隊雙打指標球星李龍大今天和搭檔柳延星以3局逆轉勝打下大陸組合，完成衛冕，在自家主場為國家隊最後一戰完美謝幕。

里約奧運意外在8強止步後，李龍大就宣布將從國家隊退役，總獎金60萬美元的南韓超級系列賽就是他「告別戰」；他的畢業作劇本寫得完美，一路晉級決賽，今天更演出16：21、22：20、21：18大逆轉，力退第7種子的大陸李俊慧／劉雨捧冠。

南韓公開賽2007年成為BWF超級系列賽之一，當年李龍大就和鄭在成收穫男雙冠軍，2010和11年同樣組合再摘下金盃；2013年，李龍大改搭高成炫再度登頂，之後搭檔換成柳延星，2015年先稱霸，今天再完成衛冕，生涯累積的超級系列賽冠軍達43座、名列史上第2，僅次於上站剛在日本超級系列賽奪冠的馬來西亞男單名將李宗偉。

在里約奧運後的第一站，也是最後一站畫下完美句點，李龍大歷經1小時又26分鐘大戰後發表「畢業感言」，他表示首戰壓力最大，但他和柳延星有信心解決難題，最終也順利走到最終戰，「今天是很辛苦的一戰，但能在那麼多球迷前表現感覺真的很棒。」

決定為14年國家隊生涯作結的李龍大強調，很高興告別戰能高捧金盃，「當第2局處於落敗邊緣，回憶就像跑馬燈浮上心頭，我想到若是輸球會是多麼讓人失望，有那麼多人到球場看這場比賽，我真的覺得我不能放棄，這是我奮戰到最後且扭轉這辛苦一戰的關鍵。」

柳延星也感謝搭檔為彼此製造無數回憶，「謝謝你的善解人意，在開啟下一步前好好放鬆吧。」

今天排在第2場的男雙決賽無疑是南韓超羽賽最大焦點，另外4場決賽也都有地主選手亮相，結果3場雙打都由名列頭號種子的南韓組合留下金盃，混雙高成炫／金荷娜以21：14、21：19擊敗大陸鄭思維／陳清晨，女雙鄭景銀／申昇瓚則以21：13、21：11解決大陸姊妹檔駱贏／駱羽。

地主羽將單打決賽勝率則是掛零，男單排第5種子的孫完虎意外遭大陸黑馬喬斌擊落成今天大冷門。世界排名41的喬斌在大陸前2名戰將諶龍、林丹缺席下直闖最終戰，今天更以21：11、21：23、21：7粉碎孫完虎冠軍夢，賽後狂喜迎接生涯首座超級系列賽金盃。

尋求女單連霸的地主好手成池鉉同樣打滿3局，先盛後衰以22：20、15：21、18：21敗給日本好手山口茜，衛冕失利。