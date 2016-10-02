經典賽／猿隊拒賽 余政憲：別挾球員以自重

2016-10-02 22:14 聯合報 記者丘采薇╱即時報導



WhatsApp



余政憲。聯合報資料照片 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天宣布不參與2017年經典賽，未來也只參與由中華職棒主導的國際賽。對此前內政部長、現任體發會委員余政憲表示，盼桃猿隊懸崖勒馬，相忍為國球共赴經典賽，但這番發言在臉書上遭網友砲轟。稍早余政憲也回應，大家關心的球員權益、球員保險及獎金分配等議題，他將盡全力監督體育署及棒球協會等單位來完成，「全民一起來監督棒協籌辦，一致對外打好經典賽。」

今天早上中職聯盟與4隊再度召開緊急領隊會議，體育署長何卓飛也列席參加，但最後協商不成，中職聯盟宣布不參與2017年經典賽組、訓、賽等事宜，4隊則自行決定是否參加。不過桃猿隊認為相關要求並沒有受到重視，因此退出。

余政憲在臉書上說，他認為桃猿隊退出經典賽實在可惜，感嘆陣中林泓育、王柏融、陳俊秀等優秀球員竟與經典賽無緣。他說，其實優秀球員是台灣共有資產，萬不可將球員當作籌碼，挾球員以自重。

他也表示，許多球員紛紛透過工會表達披上國家隊戰袍，期待為台灣、為個人爭取光榮，他也向桃猿隊高層喊話，指不應輕忽棒球是台灣的國球，經典賽大戰在即，桃猿隊若不准球員出賽，對國家隊的籌組實在可惜；盼桃猿隊懸崖勒馬，面對棒球不分你我，共同攜手共組最佳陣容，爭取最佳戰績，才能不負國人期待。

不過也有網友反問余政憲，為何這次不讓中職參與組訓及後勤？很多事情不是一句相忍為國就能解決，開始質疑新政府改革體育的決心了。