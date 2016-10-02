「Home Run Taiwan 愛就跑！」50位跑者征服蘇花路段

2016-10-02 22:12 聯合報 記者黃顯祐╱即時報導



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「Home Run Taiwan愛就跑！9天8夜不斷電環台馬拉松」活動，第2天長征環台路線最艱難的蘇花路段，第14棒至20棒共計50位跑者完成挑戰。

今天上午，第14棒6位跑者跑進蘇花公路的起點宜蘭縣蘇澳鎮後，沿著台2線轉進台9線，這是一條極具挑戰性的路線，因此特別邀請專業跑者及經過訓練的跑團。其中包括一群想雙腳感受蘇花土地，同時尋求自我超越的台大EMBA的104A班學生負責第16棒，任職於上市科技公司副總經理的陳光雄表示，以前只有到東部旅遊的時候，會開車經過蘇花公路享受這裡的美景，這次第一次用雙腳跑在蘇花公路上，雖然冒著一點危險，但人生就是要熱血一次，尤其又是和一群志同道合的夥伴共同完成，特別有意義。

第16棒平均年齡45歲的企業菁英團，是由政府機關、會計師、科技業、工程界、建設公司、金融業、電信業、資訊業及中小企業等各行各業的負責人、高階主管所組成，這些成員來自不同背景，喜歡設定目標，勇於挑戰。

近兩個月來，在曾有戈壁極限路跑經驗的同學號召下，企業菁英團18名成員雖然工作繁忙，但每周的自主訓練毫不鬆懈。有人遠赴美國出差，還不忘起個大早練跑後再談公事，也有人自我要求，一周跑步距離累計超過50公里。服務於金融業10多年的柳妙貞指出，在蜿蜒曲折的蘇花路段上跑步，真的很累人，尤其雙腿痠痛到一度跑不下去，但靠著意志力硬撐，能和一群人同心完成這項紀錄，不僅是難得且美好的經驗，更是一大光榮。