路跑／台北馬拉松 辦論壇再進化

2016-10-02 20:32 聯合報 記者曾思儒╱即時報導



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為期兩天的「2016台北馬拉松國際論壇」今天落幕。 圖／台北市體育局提供 分享 facebook 舉辦20屆的台北馬拉松是台灣指標性路跑賽，台北市政府體育局今年特別舉辦為期兩天的「2016台北馬拉松國際論壇」，體育局副局長蔡培林期待將台北馬拉松朝向「建立品牌」方式經營，論壇就是市政府和跑者、民眾對話的開始，希望以服務角度爭取更多市民的認同和參與感。

昨天開始的論壇主題分別針對賽事路線規劃、賽事認證、運動產業、城市行銷、周邊服務、運動文化、民眾參與等各面向進行探討，其中邀請國際知名城市馬拉松籌辦方代表，包括東京馬拉松及新加坡馬拉松，還有國內專業馬拉松教練如許績勝、選手謝千鶴等一同進行分享。

里約奧運田徑教練許績勝認為，馬拉松活動中最重要的因素就是「人」，包含跑者、教練、觀眾、啦啦隊，甚至是媒體，都應該兼負起教育的責任，透過全民參與，舉辦馬拉松就像辦自家喜事，這是種最好的城市行銷。

新加坡金牌賽事籌辦方卓文毅司長表示，兩天的論壇活動讓他獲益良多，他也勉勵台北市政府發揮「馬拉松精神」，不斷的精進、突破自我。

剛完成柏林馬拉松的倫敦奧運國手張嘉哲則表示，台北馬拉松正在改變和進步，認同台北馬朝認證方向努力，他也建議在國際菁英跑者的邀請規劃上，應以輔助國內跑者提升比賽表現的方向去做考量；他同時也提醒，可以考量特殊族群跑友的需求，提供與會者更多元的馬拉松舉辦面向。