NBA／林書豪絕對先發 籃網尋覓豪小子替補

2016-10-02 20:20 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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林書豪在籃網絕對先發。 圖取自籃網官方粉絲團 分享 facebook NBA新球季季前熱身賽登場，儘管「豪小子」效力的籃網隊賽程還未展開，但陣中已經自行先進行對抗賽。林書豪（Jeremy Lin）表現亮眼。美國媒體「紐約郵報」也報導，林書豪絕對是先發。

林書豪加盟籃網之後，先發地位就一直不動如山，對於重建中的籃網來說，林書豪的經驗值可說是相當寶貴。「美國郵報」今天除了重申此點之外，也探討目前球隊中最希望盡快釐清的，是找出「豪小子」的第一替補人選。今年第42順位被選秀上的菜鳥懷特海德（Isaiah Whitehead）是呼聲最高名字。

「他的天賦極高，我只需要給他一點提示，他的天賦就會完成一切。」談起懷特海德，林書豪大力稱讚，他表示兩人共處愈久，就愈能夠幫助這名NBA新手進入節奏。懷特海德大學時擔任得分後衛，但來到籃網可能得轉換角色，當起豪小子的替補控衛。

今天籃網隊中的「黑、白對抗賽」對抗激烈，林書豪所屬的先發「黑」隊最後以87：83獲勝：黑隊成員包含主力林書豪、佛伊（Randy Foye）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、布克（Trevor Booker）和洛培茲（Brook Lopez）。

NBA季前熱身賽昨天揭開序幕，籃網則要等到台灣時間本周五早上7點半才出征第1場賽事，屆時林書豪將領軍出征活塞隊。