HBL／衛冕軍南山 以賽代訓磨合

2016-10-02 20:01 聯合報 記者曾思儒╱即時報導



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南山後衛陳又瑋（左）盤球找傳球機會。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook 今年3月摘下隊史第7座HBL男甲級金盃，南山高中今天在HBL新球季開打前的最後一個盃賽再收穫冠軍，為暑假開始的不斷征戰畫下完美句點。

南山從7月開始，包括太子盃、中洲盃、菁英盃、長耀盃和本周球學盃都參賽，另外到日本名古屋移地訓練，助教陳柏廷說：「這段期間算是以賽代訓，調整1、2個星期，就打比賽驗收，比賽有問題再繼續調整。」不停歇的賽事告一段落，他笑著長噓一口氣，「終於結束了！」

今天在球學盃冠軍戰以87：69擊敗泰山高中後，南山沒再安排其他盃賽，將等隨中華籃球協會赴美進修的教練許時清返台，再為HBL新球季做最後調整。

頂著衛冕軍身分迎接105學年，陳柏廷坦言壓力當然大，「不過壓力是自己給的，現在就先做好該做的。」且包括隊長李家慷在內，南山共有5名主力入選今年U18中華隊亞青國手，經過一趟伊朗行，進步看得見。

205公分的中鋒吳沛嘉除是U18亞青國手，也是U17世青賽中華隊國手，身為衛冕軍倚賴的禁區大將，他今天雖有13分、8籃板演出，但15投僅6中，賽後坦言不少球「放槍」；陳柏廷期許球隊唯一的2公尺長人能繼續進步，「我們有讓他多做些碰撞練習，現在成效還不明顯，不過松山和泰山、能仁都有長人，還是要他頂起來。」