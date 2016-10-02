LPGA／華彬LPGA賽16名 曾雅妮本季最佳

2016-10-02 19:19 中央社 台北2日綜合報導



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曾雅妮。 擷圖自LPGA官方粉絲團 分享 facebook 台灣高球女將曾雅妮今天在華彬LPGA菁英賽末輪打出6鳥、2柏忌的69桿，靠著4輪總計279桿的成績，讓她拿下本季最佳的並列16名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金210萬美元（約新台幣6568萬元）的華彬LPGA菁英賽（Reignwood LPGA Classic），當地時間9月29日起在中國大陸北京進行4回合共72洞的賽事。

曾雅妮前3輪分別打出74桿、70桿、66桿，今天她抓下6隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準4桿的69桿，最後以4輪總計低於標準桿13桿的279桿，並列第16名，這是她本季的最佳排名。

龔怡萍前3輪分別打出74桿、70桿、69桿，今天她同樣抓下6隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準4桿的69桿，最後以4輪總計低於標準桿10桿的282桿成績並列22名。

李旻前3輪分別打出72桿、70桿、74桿，今天她抓下2隻小鳥，吞下3個柏忌，打出高於標準1桿的74桿，最後以4輪總計低於標準桿2桿的290桿成績並列51名。

韓國女將金寅璟（In-Kyung Kim）前3輪分別打出70桿、64桿、68桿，今天她抓下6隻小鳥、獵下1隻老鷹，只吞下1個柏忌，打出低於標準7桿的66桿，最後以4輪總計低於標準桿24桿的268桿成績奪冠。