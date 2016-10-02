NBA／狀元休3個月 細數76人夠衰的菜鳥傷情

2016-10-02 17:17 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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76人選秀狀元西蒙斯傳出受無法趕上開季。 美聯社 分享 facebook 76人的新人「又」受傷了。這次今年NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）確認右腳骨折必須開刀，至少休息3個月，代表他當然就此錯過本季開幕戰，要等到明年1月後才可能看到西蒙斯上陣。

76人新人傳「傷情」不是第1次；2013年的第6順位選秀新人諾艾爾（Nerlens Noel）因為韌帶傷勢，錯過了當初的菜鳥球季一整年。2014第3順位被挑中的安比德（Joel Embiid），更是NBA球迷之間有名的「玻璃探花」，不但曾經歷手術失敗後1年才發現，還動刀數次、至今連1場比賽也沒打過，在網路上「口水戰」反而成了安比德最出名的註冊商標。

2015年76人迎來第3順位的歐卡福（Jahlil Okafor），球隊仍然沒逃過受傷魔咒。歐卡福因為膝蓋受傷開刀，只打了53場比賽。也因此西蒙斯又傳出報銷3個月之後，外界直呼76人真的很衰。這幾年76人一直都無力提升戰績，也跟選來的新人幾乎缺陣有關。

西蒙斯是在練球時踩到隊友的腳而骨折；根據ESPN報導指出，一名NBA訓練師葛佛（Tim Grover）在自己的「推特」上指出，西蒙斯受傷跟大幅增胖有關係。但ESPN另一名記者史坦則表示，兩者並無直接關聯，意見相當分歧。