MLB／陳偉殷：今年是生涯最糟的一年

2016-10-02 17:06 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



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陳偉殷在投球前，觸摸投手丘後方的「16」字樣。這是25日過世的「馬林魚」投手何西‧費南德茲的背號。陳偉殷與他是好友，兩人在休閒時經常一道打籃球、乒乓球，陳偉殷說，費南德茲「每一樣都比我打得好」。（取材自「馬林魚」官網） 分享 facebook 旅美投手陳偉殷在美東時間周六作客華府，本球季最後一次登板先發。終場邁阿密「馬林魚」隊以1比2敗給華盛頓「國民」隊，陳偉殷成為敗戰投手，本季成績為5勝5敗。他說本季是他職棒生涯最糟的一年。但陳偉殷覺得「沒有什麼好說的，因為這畢竟是自己要去接受的事實」。

陳偉殷主投5局，被擊出6支安打，失2分，其中首局被擊出2支安打失1分，第5局被轟陽春砲再失1分。他在第4局表現最出色，「國民隊」3上3下，陳偉殷只用8球就全部解決，包括投出2次三振。

陳偉殷全場投出1次四壞，演出5次三振。他一共投了80球，其中54個好球。「馬林魚」總教練麥廷理在賽後表示，陳偉殷表現不錯，可惜隊友火力有限，全場僅擊出4支安打，終場「馬林魚」隊以1比2失利。總計陳偉殷本季戰績5勝5敗，平均9局自責分4.96。

投手丘後方有「16」字樣，紀念25日過世的「馬林魚」投手何西‧費南德茲。陳偉殷在投第1球前，特別觸摸字樣，向這位摯友致以無上懷念。

陳偉殷在第2局及第5局都曾經上場打擊，一次擊出內野飛球，一次擊出游擊區反彈球，都遭到刺殺。累積本季44打席、大聯盟生涯50打席，尚無安打。他曾表示希望持費南德茲留下的球棒打擊，惜「馬林魚」隊的工作人員未把費氏的球棒帶至華府，陳偉殷只好握著同型的球棒上場打擊。

賽後，陳偉殷說，費南德茲「特別跟我說，這支球棒他覺得很好，所以他建議我跟他使用一樣的型號，所以我在場上也用了一模一樣的」。

本季最後一場主投，陳偉殷在防守上表現出色。第3局，「國民隊」一壘有人，使用「打帶跑」戰術。不料打者擊出一壘界外高飛球，一壘跑者衝向二壘途中，發現狀況不對，折返一壘。一壘手在界外接殺打者後，迅速傳到一壘，陳偉殷及時在一壘補位，造成一壘跑者出局。

第5局，「國民隊」擊出一壘方向滾地球，一壘手抄起後，離壘甚遠，傳給到一壘快速補位的陳偉殷，造成跑者出局。

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