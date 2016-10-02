經典賽／中職不支援經典賽 棒協遺憾但仍盼合作

2016-10-02 16:22 中央社 台北2日電



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聯盟今早召開臨時領隊會議，討論經典賽，左起為義大領隊王癸琳、統一領隊蘇泰安、中職會長吳志揚、體育署長何卓飛、中信兄弟領隊楊培宏與Lamigo領隊劉玠廷。記者吳思儀／攝影 分享 facebook 中華職棒聯盟今天確定不支援經典賽的組、賽、訓，中華民國棒球協會表示，雙方有合作經驗，今天聽到中職的決定其實很遺憾，但也期盼在往後的頂級賽事，能找到合作方式。

中職今天召開領隊會議，針對2017年世界棒球經典賽（WBC）總教練人選及經典賽組、訓、賽「一條龍」等相關議題討論，會議包括聯盟會長吳志揚與4球團領隊楊培宏、王癸琳、劉玠廷、蘇泰安參加，另外教育部體育署署長何卓飛也參與其中。

經過一上午的會議後，中職秘書長朱康震在下午代為宣布會議做出的兩點結論，一是聯盟不參與WBC組、賽、訓等後勤支援，二是各球團自行決定是否參與中華隊。

中華民國棒球協會秘書長林宗成表示，聽到這個消息其實蠻遺憾的，原本認為棒協、中職已在世棒12強賽有合作經驗，但中職有他們的理念與想法，如今做出這樣的決定，棒協只能尊重，但仍希望下一次的頂級賽事，棒協、中職能找出合作的方式。

由於中職決定退出這次WBC的組、訓、賽等後勤支援，等於確定將由棒協主導經典賽的相關事宜，對此林宗成說，事情確定後，棒協會立刻與體育署聯絡，盡快展開相關的準備工作，無論如何都要如期完成任務。

體育署9月29日與棒協、中職進行三方會議，討論經典賽總教練人選但沒有共識，隔天體育署宣布由郭泰源出任總教練，但中職表示「無法認同」，並在今天緊急召開領隊會議商討對策。