NBA／籃網練習賽 林書豪表現佳

林書豪今天在練習賽亮相。 距離NBA熱身賽只剩下不到1個星期,布魯克林籃網隊今天開放球迷參觀黑、白對抗賽。以先發為主的黑隊以87比83擊敗白隊,黑隊的先發控球林書豪拿下12分、7助攻。

籃網隊今天開放球迷參觀練習,並將17名球員分為黑、白兩隊,進行對抗賽。黑隊以先發球員為主,包括林書豪、佛伊(Randy Foye)、霍林斯傑佛森(RondaeHollis-Jefferson)、布克(Trevor Booker)與洛佩茲(Brook Lopez)。

雖然比賽沒有做正式紀錄,不過根據美國網路媒體「籃網日報(Netsdaily)」的自行統計,林書豪有12分、7助攻的演出。

另一個美國網路媒體「只要籃網(Nothin' butNets)」的報導也指出,黑隊在首節絕大多數時間取得領先,但第二節在林書豪與洛佩茲退場後,白隊重新取得優勢,黑隊在第三節後才重新要回領先,並且贏得勝利。

「只要籃網」賽後並選出4名在這場練習賽中表現出色的球員,林書豪是其中之一。「只要籃網」指出,林書豪無疑是這場比賽最受矚目與歡迎的焦點,甚至還有球迷在林書豪罰球時高喊「MVP」,儘管林書豪今天的投籃並不出色,但他勇於挑戰籃框,也展現出優異的傳球能力。

NBA官方熱身賽將於美東時間10月3日展開,籃網隊首場熱身賽將於10月6日在主場迎戰底特律活塞隊。

