NBA／勇士首戰被噓爆？杜蘭特：歡呼聲較多

2016-10-02 15:21 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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杜蘭特今天身著勇士隊球衣，在熱身賽亮相。 美聯社 分享 facebook NBA季前熱身賽開打，最受注目的當然是有「KD」杜蘭特（Kevin Durant）加盟的勇士新風貌。不過很可惜，勇士以93：97輸給暴龍隊，沒能在首次登場就祭出氣勢，而爆滿的溫哥華球場中杜蘭特更遭無情噓聲以對。不過他卻樂觀的說：「我聽到的歡呼聲比噓聲要多。」

遠赴加拿大出征面對地主暴龍隊，雖然遠離美國本土、但勇士仍沒能逃過被球迷謾罵的情況。主將「一哥」柯瑞（Stephen Curry）表示，他不相信這個球場中有多少人會被杜蘭特加盟勇士影響，「或許噓聲以對將來還會有很多次，但我覺得杜蘭特面對的很好。」

季前熱身賽多半不會讓主將上場太久，柯瑞和杜蘭特都只打20分鐘之下，拿到的分數也都落在個位數。勇士以4分之差敗給暴龍，杜蘭特並不擔心，談起被噓，他說：「我聽到的歡呼聲比噓聲要多。」杜蘭特也強調自己專注在籃球場上，就算有噓聲也不怎麼在意。全場他攻下9分、4籃板，外加3助攻。

第1節最後的灌籃讓杜蘭特拿下加盟勇士的首次得分，全場9次出手中有7次落空，顯然不及外界對他的期許。杜蘭特好不容易在前4次失手後，接到伊古達拉（Andre Iguodala）的傳球後才總算飆進跳投。沮喪的杜蘭特當時說了一句：「終於！」賽後他也表態，很多球都是進了又轉出來，「必須適應這裡的籃框。」