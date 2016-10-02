經典賽／郭泰源執掌兵符 王癸琳：葉總很支持

2016-10-02 14:25 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



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義大領隊王癸琳表示，郭泰源擔任經典賽教練，義大葉君璋教練相當支持。 報系資料照 分享 facebook 今天上午聯盟召開緊急領隊會議，經過幾個小時的討論，終於有定案，由各球團自行決定是否參與明年的中華隊。義大領隊王癸琳表示，義大是否支持經典賽，有一些細節需要跟高層及總教練討論。

日前中職四隊經過內部會議，共同推選義大總教練葉君璋擔任明年經典賽教頭，而前天體育署做出決定性的宣布，由統一獅總教練郭泰源擔任。今日聯盟召開緊急領隊會議，表示尊重體育署的決定，因此最終確定由郭泰源執掌兵符。

王癸琳表示，「原本經過聯盟的機制選定的總教練是我們的總教練，當然我們很高興葉總受到肯定，但葉總基於尊重前輩，認為郭總是位很優秀的教練，因此願意支持郭總擔任總教練，會議中我們有將此點提出來向各位說明。」

目前雖然義大沒有明確表態球隊是否會支援中華隊，但也沒有馬上否定，抱持樂觀心態。王癸琳說，「我相信我們是朝著辦喜事的方式，希望經典賽大家能辦得很好。」

會議結束後，聯盟提出兩項重要結果，「第一、聯盟將不會參與經典賽的組、訓、賽，及相關後勤支援工作。第二、由各球團自行決定是否參與明年的中華隊。」

體育署長何卓飛得知聯盟的決議後，透過電話受訪時表示，「組訓賽都交給棒協處理，讓事情更為單純。」