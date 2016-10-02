傅園慧爆紅有壓力：我就是個表情包嗎

2016-10-02 14:11 中央社 台北2日電



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傅園慧想念游泳訓練。 擷圖自傅園慧臉書。 分享 facebook 中國大陸游泳運動員傅園慧因為在奧運期間的率真訪問走紅，奧運後頻繁出現在電視節目上，但她近來坦言開始「懷念泳池了」，也在微博上寫著「我練了十幾年游泳就是個表情包嗎？」

奧運後，傅園慧參加許多綜藝、訪談節目，一直沒有進行系統訓練。昨天在大陸水立方落幕的2016國際泳聯短池游泳世界盃（北京站）比賽中，傅園慧沒有報名自己擅長的仰式，報名的3項比賽中，2項未進決賽，1項女子50公尺自由式決賽，最終獲得第7名。

北京日報報導，上電視、接受媒體訪問，一開始她還覺得新鮮、好玩，時間一長，她就有些開始懷念泳池了，「上綜藝節目特別累，雖然訓練也累，但感覺不一樣。我還是適合在水裡」。

當外界將對她的關注集中在「表情包」、「有趣」，傅園慧的游泳專長似乎被忽略了。她9月29日在微博寫下：「為什麼永遠說我都是表情包表情包表情包？我練了十幾年游泳就是個表情包嗎？」。

報導引述傅園慧表示，「我還是希望自己因為運動成績而被人關注，而不是因為體育以外的任何東西」、「我還是一名運動員，奧運會後我的生活確實有一點兒改變，但內心沒有變。現在還在調整期，回頭系統訓練開始後，我就不會有這麼多活動了」。