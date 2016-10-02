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經典賽／猿隊領隊劉玠廷表態 明年拒絕參賽

2016-10-02 13:57聯合報 記者藍宗標╱即時報導

猿隊領隊劉玠廷表示，隊上教練、球員明年不會參加經典賽。記者藍宗標／攝影
猿隊領隊劉玠廷表示，隊上教練、球員明年不會參加經典賽。記者藍宗標／攝影
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針對明年世界棒球經典賽，中華職棒今天召開臨時領隊會議，Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷會後表示，猿隊球員明年不會參加經典賽，教練也包括在內。

劉玠廷強調，球團想法未獲尊重，訴求未獲重視，因此維持立場，決定不派員參加明年經典賽，未來只參加由中職主導的國際賽。

中華隊總教練郭泰源想找猿隊老將陳金鋒當教練，劉玠廷說， 陳金鋒明年動向未定，現在無法代表他發言。

劉玠廷陳金鋒棒球經典賽

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