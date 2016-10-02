MLB／岩隈差1局達200局 水手無緣季後賽

2016-10-02 13:26 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



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水手鏖戰10局仍以1分之差輸給運動家，正式無緣季後賽，球員也面露失望表情。 美聯社 分享 facebook 僅差1局，水手日籍投手岩隈久志就能突破200局大關，可惜在本季最終戰於主場迎戰運動家，僅投3.2局失5分，於球隊2：5落後時退場，之後靠著隊友將分數扳平，使他敗投解套；但運動家溫多（Joey Wendle）在延長賽10局上敲出超前安打，以9：8險勝，讓水手在美聯外卡淘汰數字歸零，確定無緣季後賽。

今年是35歲的岩隈今年是他在大聯盟的第五年球季，曾在2013年投出單季最長的219.2局；本季先發出賽33場，拿下生涯單季最佳的16勝，共投199局失95分，是陣中最多勝、投球局數最長的投手。

本戰岩隈丟掉的5分，有4分集中在3局上，他於球隊2：0領先時，連續被敲3支安打，丟掉第1分；1人出局後，被戴維斯（Khris Davis）敲出追平安打，下一棒阿隆索（Yonder Alonso）逮到機會，敲出帶有2分打點的二壘安打，運動家4：2超前。

4局上岩隈被敲2支安打，再丟1分，於球隊2：5落後時退場。7局下靠著隊友卡諾（Robinson Cano）擊出帶有1分打點的安打，及克魯茲的兩分砲，將分數扳成7平，幫他敗投解套。

延長賽10局上運動家突破僵局，溫多敲出超前的二壘安打，助隊終場以9：8險勝。