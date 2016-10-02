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中職／中職爭取一條龍 何卓飛：需各界一起努力

2016-10-02 12:26聯合報 記者吳思儀╱即時報導

聯盟今早召開臨時領隊會議，討論經典賽，左起為義大領隊王癸琳、統一領隊蘇泰安、中職...
聯盟今早召開臨時領隊會議，討論經典賽，左起為義大領隊王癸琳、統一領隊蘇泰安、中職會長吳志揚、體育署長何卓飛、中信兄弟領隊楊培宏與Lamigo領隊劉玠廷。記者吳思儀／攝影 吳思儀
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中華職棒聯盟今天上午召開緊急領隊會議，針對體育署前天公布由郭泰源出任經典賽總教練一案討論，體育署長何卓飛列席參與，但因有要事提前離席，目前會議尚未結束。

何卓飛在離開時表示，「基本上中職認同我所說的目的，只是策略及方法還可以做更細節的討論。」

本次何卓飛出席會議，主要是針對前天體育署宣布，以郭泰源擔任2017世界棒球經典賽總教練一事做說明。何卓飛說，「這次我們決定總教練是誰，基於什麼的考量原則，以及為何會做此決定，來跟中職說明，爭取他們的支持。」

目前會議尚未結束，何卓飛並未透露相關細節，僅表示，「後續他們會再開會討論，最後的結果，中職會向各界說明。」

自從三方會談後，何卓飛強調大家的共識一致，「希望能給予總教練和選手最大的尊重、支持與照顧，讓他們在競技運動場上，展現棒球運動的生命價值，為體育環境做出最好的發展，是我們共有的共識。」

對於中職「一條龍」的堅持，何卓飛表示，一條龍的目的是希望賽會順利進行，讓選手得到最好的關照，得以做出最好的發輝，在競技場上展現生命價值，「總教練和選手是我們的核心，一條龍只是一種方法和手段。」

何卓飛呼籲，一條龍這件事是需要全國各界一起做的，無論是行政體系還是球員等相關單位，各界都要一起努力，棒球運動發展需要大家一條心。

【中央社／台北2日電】

針對中職盼在經典賽有組、訓、賽「一條龍」權力一事，教育部體育署署長何卓飛今天參與中職領隊會議後表示，唯有全國一心創造真正的「一條龍」，才能讓球員在場上充分發揮。

中職今天召開領隊會議，針對2017年經典賽總教練人選及經典賽組、訓、賽「一條龍」等相關議題討論，包括聯盟會長吳志揚、4球團領隊楊培宏、王癸琳、劉玠廷、蘇泰安及何卓飛皆參與其中。

何卓飛表示，體育署在上次的三方會議中，就提出要讓總教練、選手在賽會中獲得最大的尊重、最大的支持、最大的照顧，讓他們能在競技運動場上真正展現棒球運動的價值，並讓未來體育棒球環境有最好的發展，而這也是大家共有的共識。

何卓飛說，總教練和選手才是核心，所謂「一條龍」的建構是方法、手段，這是要全國一條心一起做的，包括棒協、球員工會、中職、行政體系、體育署，甚至關心體育運動、關心棒球的球迷、相關團體，都要共同來協助，製造真正的「一條龍」，這才是讓球員在場上充分發揮的關鍵。

體育署9月29日與棒協、中職進行三方會議，討論經典賽總教練人選但沒有共識，隔天體育署宣布由郭泰源出任總教練，但中職表示「無法認同」，並在今天緊急召開領隊會議商討對策。

中職棒球經典賽郭泰源

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