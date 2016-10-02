SBL／台啤球星周伯勳遭捲入衝突 送加護病房

2016-10-02 12:19 聯合報 記者古硯偉╱即時報導



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台啤隊周伯勳，昨晚在花蓮觀護盃賽程結束後，與友人吃宵夜捲入酒客衝突，被打成重傷送加護病房。 聯合報系資料照 分享 facebook 台啤隊的中華男籃國手周伯勳，昨晚在花蓮觀護盃賽程結束後，與友人吃宵夜遭捲入酒客衝突，送至加護病房。

台啤管理王建智表示，昨天花蓮有地方市民代表請台啤隊吃飯，深夜周伯勳再與友人外出吃燒烤，但在續攤過程中，與在場酒客發生衝突，周伯勳遭波及，被割傷背部，送至加護病房。

王建智表示，在場球員只有周伯勳，沒有其他隊友，據他的了解，周伯勳是遭捲入衝突，並未動手。

台啤總教練閻家驊人不在花蓮，他表示，目前收到訊息都是周伯勳遭捲入衝突，但如果經調查周伯勳有動手情況，他一定會嚴懲。