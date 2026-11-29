西武獅隊27歲投手平良海馬透過入札制度挑戰大聯盟，近日確定加入藍鳥隊，球團於昨天正式公布消息，卻在官方社群上出了錯，特地以日文寫下的「トロント・ブルージェイズが平海馬選手と契約しました ! （多倫多藍鳥與平海馬選手簽約了！」將平良海馬誤植「平海馬」。

平良海馬以5年8000萬美元合約情定藍鳥，球團官方X昨天被滿滿「海馬文」洗榜，分享各式逗趣海馬，影片、照片兼具，就在其中一則公布正式簽約的貼文中出了錯。

該則貼文以雙聲道留言，先是日文「トロント・ブルージェイズが平海馬選手と契約しました ! 」，再用英文留言「OFFICIAL: We’ve signed 2026 NPB ERA leader, Golden Glove Winner, and 5x All-Star RHP Kaima Taira to a five-year contract!（官方消息：我們已用5年合約簽下2026年日職防禦率王、金手套得主、5屆全明星選手平良海馬）」。

平良海馬的名字被寫成「平海馬」，少了一個「良」字，引起日本球迷吐槽：「不可能搞錯名字吧」、「平海馬，笑死」。日本媒體「Full-Count」也報導此事，標題寫著：「花了127億日圓補強，球團官方卻犯下重大失誤」。