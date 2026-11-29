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MLB／大都會再出手！搶下道奇牛棚大將 維西亞3年3900萬美元投奔紐約
道奇隊牛棚大將維西亞（Alex Vesia）季後成為自由球員，今天傳出與大都會隊達成3年3900萬美元合約協議，為大都會升級牛棚左投戰力。
維西亞從2021年來到道奇陣中，共為道奇出賽367場例行賽，繳出防禦率2.66，季後賽則是31場登板、防禦率1.59，包括2024年世界大賽面對洋基隊登板4場無失分。
維西亞在去年世界大賽留下0出賽，甚至並未列入出賽名單，起初僅揭露是私人原因，隨後公布令人心碎的消息，是因愛女離世告假。維西亞在今年春訓時曾透過聲明表達對各界支持的感謝，「我的IG私訊被充滿愛與支持的訊息塞爆了，我試著閱讀所有留言，因為這一切對我們來說真的意義重大。」
道奇在今年季後賽止步國聯冠軍賽，維西亞賽後受訪，感性表達對這支球團的感謝，「從教練團、高層到那些一路照顧我的隊友，他們形塑我成為現在的我，教會我如何面對我的工作，如果不是這些人，我不會走到今天這一步，所以真的非常感激。」
維西亞告別道奇，新球季將披上大都會戰袍，與史庫柏（Tarik Skubal）在道奇短暫的隊友緣分，從西岸轉戰東岸延續。
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