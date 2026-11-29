藍鳥隊休賽季補強一波波，今天再搶下自由市場上後援投手最大咖莫瑞洪（Adrian Morejon），雙方達成5年1.15億美元（約台幣38億元）合約協議，締造大聯盟史上最大後援投手合約，一舉打敗競爭對手洋基隊。

來自古巴的左投莫瑞洪，在2016年以1100萬美元簽約金加入教士隊，起初作為先發投手養成，但在遭遇傷勢打擊後，最終轉進牛棚，2024年起扮演教士牛棚主戰力，近三年合計出賽211場。

莫瑞洪成為自由球員，吸引多隊競逐，最終由藍鳥端上後援投手史上最大合約，打破狄亞茲（Edwin Díaz）2022年與大都會隊所簽的5年1.02億美元，而狄亞茲當時在走完前3年後跳出合約。

根據記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基在這場追逐戰居次，但他們開價為「近1億美元」，與藍鳥的報價還有段落差。

藍鳥簽下莫瑞洪後，加上本季奪得年度最佳後援投手的瓦蘭德（Louis Varland）和羅傑森（Tyler Rogers），打造牛棚鐵三角，大聯盟官網寫著：「如果藍鳥帶著領先進入第七局，就可以準備熄燈了。」