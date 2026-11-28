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MLB／簽了日本名將還不夠！ 小熊隊再簽洋基牛棚大將
小熊隊在今日宣布簽下伊藤大海後，隨後又宣布簽下洋基牛棚大將亞布洛（Ryan Yarbrough）來增加牛棚深度。小熊看重亞布洛較低的被強進擊球率，以及對左打的壓制能力。
小熊先以6年1.2億美元簽下佐藤輝明、5年1.2億美元合約簽下金鶯明星左投羅傑斯（Trevor Rogers），今天又宣布簽下火腿王牌伊藤大海來補強先發輪值。小熊隊的補強動作並未停歇，相隔沒多久再宣布網羅了洋基牛棚大將亞布洛。
亞布洛2026年球季在紐約洋基隊主要擔任牛棚長中繼與支援先發的角色，例行賽出賽38場，在63.1局的投球中繳出2勝1敗、3次救援成功、防禦率3.69與WHIP1.22的穩定成績；整季僅被敲出54支安打，並送出49次三振，將被打擊率壓制在.226，且根據MLB Statcast官方數據，他該季的被強勁擊球率低至25.0%，成為洋基牛棚中極為可靠的局數消化與壓制戰力。
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