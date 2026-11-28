效力於洛杉磯道奇的韓國好手金慧成再回到韓國後登上韓傳奇球星李大浩經營的YouTube頻道接受專訪時，首度吐露與這群頂尖球星並肩作戰的真實心聲，從他的視角來看，僅有道奇隊老大哥克蕭（Clayton Kershaw）有一種「來自不同世界的人」的敬畏感。

金慧成在李大浩26日公開的專訪中被問到，在道奇與這些球星們相處起來的感覺，金慧成說：「道奇隊裡面，讓我真正感覺像是『來自另一個世界的人』的選手只有一位，那就是克蕭。」

「克蕭的職棒生涯實在太過偉大了不是嗎？整個人散發著光芒，給人一種耀眼到令人目眩神迷的感覺」，金慧成進一步解釋。

此外雖然這位韓籍工具人本季在道奇出賽數不多，這兩年還是有不少與大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等球星相處的機會，金慧成表示：「他們都是非常了不起的人，都是聯盟看板選手，但跟我相處起來像朋友一樣自然。唯獨老大哥克蕭，彷彿有著難以輕易靠近的氣場。」