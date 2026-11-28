今年透過入札制度挑戰大聯盟的日職球星陸續完成簽約，最後一人今天開獎，根據美國媒體報導，火腿隊王牌伊藤大海據傳已和小熊隊達成簽約共識，具體合約內容尚未公開，將與阪神隊強打佐藤輝明並肩作戰。

29歲火腿王牌伊藤大海今年季後宣布透過入札制度赴美挑戰，如今新東家揭曉，根據美國網站FanSided記者穆雷（Robert Murray）率先揭露，他與小熊達成簽約共識，大聯盟官網記者稍後也證實此消息。

伊藤大海自2021年在日職初登板，在火腿6個球季投了超過1000.2局，拿下65勝51敗，累積902次三振，防禦率2.92。其中去年以出色表現拿下澤村賞，今年則是出賽26場拿下10勝10敗，防禦率3.18，送出159次三振，保送率僅4.7%。

小熊原有兩名日籍球星鈴木誠也、今永昇太季後成為自由球員，下一步動向未定，如今小熊再網羅強打佐藤輝明及投手伊藤大海兩名日籍好手，兩人皆是今年經典賽日本隊國手。

今年季後日職3大球星透過入札制度挑戰大聯盟，全數確定新東家，佐藤輝明、伊藤大海加盟小熊，西武隊投手平良海馬以5年8000萬美元合約加盟藍鳥隊，再加上西武隊高橋光成以自由球員身分和響尾蛇隊簽下1年約，明年大聯盟將再多添4名日籍戰力。