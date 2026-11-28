台灣好手鄭宗哲，在底特律老虎簽下韓國好手金河成後，為了騰出40人空間，選擇將鄭宗哲指定讓渡（DFA）。球團須在7日內完成指定讓渡手續，然而距離勞資協議到期僅剩下4天時間，若無法在此期間與新球隊完成簽約，後續異動將必須等到新勞資協議談妥後才能重新啟用。

老虎隊在10月底透過現金交易向紅襪換來鄭宗哲，原本是看中他中線內野的防守能力，將其作為40人名單邊緣的活棋。然而隨著老虎成功簽下前金手套得主金河成球隊對鄭宗哲的需求大幅降低，使老虎隊最終選擇將鄭宗哲指定讓渡。

鄭宗哲未來可能面臨三種去向，第一是老虎隊透過交易轉戰將她其他球隊，第二是在讓渡期間其他球團認領，直接進入新球隊的40人名單中，第三則是在未獲任何球隊認領的情況下，被直接下放小聯盟並繼續留在老虎體系效力。

《MLB Trade Rumors》特別分析鄭宗哲目前的合約與年資處境：由於他大聯盟年資未滿3年，且生涯至今從未在遭到DFA後被移出40人名單，這意味著鄭宗哲無權拒絕下放，通過讓渡程序後就得接受老虎隊將他移出40人名單並留在小聯盟的安排。

但勞資協議到期日剩下4天，小於DFA等待期7天，若在未來4天內沒有被其他球隊透過讓渡程序撿走或交易，等到大聯盟宣布封館後，就得等新版勞資協議出爐後，下一步才會有結果。