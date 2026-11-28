史庫柏（Tarik Skubal）以9年4.5億美元（約台幣149億元）落腳大都會隊，簽下史上最大投手合約，這筆投資成果成功或失敗，必須等待時間驗證。TheAthletic網站作家史塔克（Jayson Stark）回顧過往投手億級合約，列名最佳與最差的5筆簽約，薛則（Max Scherzer）榮登最優，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）則是最慘烈，而兩筆合約都是國民隊所簽的。

該文納入的合約標準為年限5年以上、總額1億美元以上，且不算延長合約，因此僅納入自由球員身分的簽約，排名前五的成功投資依序為薛則7年2.1億美元、惠勒（Zack Wheeler）5年1.185億美元、沙巴西亞（CC Sabathia）7年1.61億美元、萊斯特（Jon Lester）6年1.55億美元、柯爾（Gerrit Cole）9年3.24億美元。

最差的五筆合約依序為史特拉斯堡7年2.45億美元、漢普頓（Mike Hampton）8年1.21億美元、齊托（Barry Zito）7年1.26億美元、柯賓（Patrick Corbin）6年1.4億美元、齊默曼（Jordan Zimmermann）5年1.1億美元。

薛則在2015年與國民該下該筆合約，在合約最後一年被交易到道奇隊，7年期間僅跳過6場先發，合計拿下99勝47敗、防禦率2.75，奪得兩座塞揚，以及1次塞揚排名第2、2次塞揚排名第3，作者稱：「在所有簽下九位數合約的自由球員先發投手裡，從合約生效的第一場到最後一場比賽，沒有任何人承擔過比他更重的工作量，還能繳出這樣的宰制表現。」

榜單上唯一仍在合約期內的選手為柯爾，目前9年合約已走完7年，儘管曾遇TJ手術，仍為洋基隊貢獻69勝37敗、防禦率3.19，文中也透露，曾有一位球團高層表示，如果史庫柏在大都會的表現，能有寇爾動TJ手術前在洋基的水準，大都會肯定會非常開心。

史特拉斯堡在最差合約排名第一並不令人意外，作者直言知道他不是故意受傷，也絕對不想承擔手術後遺症，但現實是他在簽下這筆2.45億美元合約後，合計只出賽8場、拿下1勝。

榜上還有一筆爛約苦主為國民，柯賓在2019年簽下6年1.4億美元合約，第一年成績不俗，取得14勝7敗、防禦率3.25，但也就僅此一年。接下來5年合約期內，他的成績是33勝70敗、防禦率5.62、WAR值-2.3，打者面對他的對戰打擊三圍為打擊率0.300、上壘率0.352、長打率0.497、整體攻擊指數0.848，作者戲稱他讓大聯盟打者幾乎人人都是名人堂傳奇打者布列特（George Brett）。