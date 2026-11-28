小熊隊以6年1.2億美元（約台幣39億元）合約簽下27歲日籍強打佐藤輝明，期待他能補起鈴木誠也成為自由球員離隊後的火力空缺，這也讓鈴木誠也經紀團隊已向各隊表示，要尋求一份保障金額超越佐藤輝明的合約。

小熊今天正式對外宣布，與今年日職中央聯盟MVP佐藤輝明完成簽約，這份6年1.2億美元合約寫下日本球員透過入札制度赴美發展的史上野手最大約，也是日本野手首張破億合約。

而鈴木誠也與小熊5年約滿後，今年季後拒絕小熊1年2315萬美元（約台幣7.5億元）的合格報價，投身自由球員市場，隨著小熊簽下佐藤輝明，鈴木誠也尋求的合約也跟著曝光，根據美國媒體報導指出，鈴木誠也希望能獲得一份保障金額超越佐藤輝明的合約。

鈴木誠也已在大聯盟證明身手，連續4年擊出至少20支全壘打，生涯OPS為.823，然而以32歲的年紀，美媒推測他應是希望能尋求年限較短、但平均年薪更高的合約。

《ESPN》預測他將獲得4年9000萬美元的合約（平均年薪2250萬美元），《MLB Trade Rumors》則預測他將拿到4年1億500萬美元的合約（平均年薪2625萬美元）。根據目前報導指出，有意簽下鈴木誠也的隊伍包括水手、藍鳥、費城人及教士等隊。