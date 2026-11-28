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MLB／不能比佐藤輝明便宜！ 鈴木誠也仍吸引費城人等5隊競價
跟據《紐約郵報》知名記者海曼報導，從芝加哥小熊隊成為自由球員的外野手鈴木誠也，其經紀團隊正尋求超越內野手佐藤輝明與小熊隊達成的1億2000萬美元保障合約價碼。海曼指出，鈴木方面已向有興趣的球團傳達「希望獲得超過1億2000萬美元保障金額的合約」。
本季為鈴木誠也旅美生涯的第五年，本賽季共出賽143場，繳出打擊率.270、26支全壘打、86分打點、OPS.841的成績，並生涯首度入圍右外野手金手套獎最終決選名單。
大聯盟官網專欄也特別點出，今年自由球員市場上優質的右打重砲相當稀缺，這讓擁有穩定長打火力的鈴木誠也成為各隊爭相競標的頂級目標。目前消息指出包括急需填補外野火力空缺的費城人以及教士、藍鳥、水手、太空人等隊皆被列為潛在追求者。
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