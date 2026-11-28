埼玉西武獅王牌右投高橋光成在去年休賽季就曾透過入札制度挑戰大聯盟，雖然收到3支球隊的報價，但他選擇回到西武，今年行使海外自由球員（FA）權利並成功與亞利桑那響尾蛇隊達成1年300萬美元的合約共識，正式圓夢大聯盟。

高橋光成本季出賽22場中投出3場完投，優質先發（QS）比例高達68.2%，是西武輪值最穩定的支柱。本季成績九勝六敗的成績，防禦率2.54，在138.1局的投球中送出114次三振。根據大聯盟官網記者分析道：高橋光成絕非一名以大量三振見長的投手，但這並未妨礙他在日職取得巨大成功。」他進一步指出高橋的最大投球特色：「他向來能穩定繳出超過50%的滾地球率，2026年甚至逼近60%。」

在高橋光成簽約後，今年提出旅美的四位日職選手僅剩下火腿王牌伊藤大海尚未簽約，阪神虎三冠王佐藤輝明以6年1.2億美元加盟小熊，而另外一位同樣來自西武獅的王牌平良海馬則以5年8000萬美元加盟藍鳥。