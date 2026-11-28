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MLB／3.5億美元合約先放夢裡 奇森姆1年2000萬美元加盟藍鳥揮別洋基
奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）新東家傳定案，藍鳥隊與他簽下一年2000萬美元合約，附帶的2028年選擇權，最多可讓他的合約總值衝到5850萬美元。
奇森姆本季效力洋基隊，打擊率只有2成31，敲出109安、19轟，另有41次盜壘成功，球季後成為自由球員，吸引不少球隊探詢，最終落腳與洋基同處美聯東區的藍鳥。
報導指出，奇森姆合約的保障年薪為2000萬美元，包括2027年底薪1250萬美元、600萬美元簽約金，以及若未執行2028年選擇權的買斷金150萬美元；2028年選擇權的設定相當特別，奇森姆握有球員選擇權1600萬美元，若他拒絕執行，將會觸發球隊選擇權4000萬美元，藍鳥仍有機會用這筆天價留人。
奇森姆今年春訓時曾喊話，自己的目標是簽下一紙8到10年、年薪約3500萬美元合約，總額估算將達2.8億到3.5億美元，卻在今年經歷崩跌賽季，最終選擇簽下1年合約，來年再拚夢想合約。
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