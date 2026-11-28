西武獅隊29歲先發右投高橋光成連續兩年向大聯盟叩關，今年如願獲得大聯盟球隊青睞，根據大聯盟官網報導指出，他與響尾蛇隊達成簽約共識，另有美媒揭露，雙方簽下1年約總額300萬美元（約台幣9900萬元）。

去年季後西武陣中兩大先發雙雙透過入札制度挑戰大聯盟，但其中今井達也加盟太空人隊，高橋光成最終沒能與大聯盟球團完成簽約，續留日職發展。今年球季他先發出賽22場，拿下9勝6敗、防禦率2.54、送出114次三振。

根據美媒報導指出，高橋光成與西武重新簽訂的合約包括逃脫條款，讓他今年季後能不受限制地以自由球員身份再次尋求赴美機會，不需再次透過入札制度，而簽下他的球隊也不需要向西武支付入札金。

大聯盟現行勞資協議預計將在美東時間12月1日晚上11時59分到期，趕在可能封館之前，高橋光成一圓旅美夢，以一年300萬美元的合約加盟響尾蛇隊，但球隊還未證實相關消息。