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MLB／與李灝宇當隊友有變數…鄭宗哲再遭老虎DFA 40人名單讓給金河成
台灣好手鄭宗哲下一步動向再度出現變數，今天老虎隊為了在40人名單清出空間，選擇將他指定讓渡（DFA），接下來面臨交易、下放小聯盟或直接釋出。
鄭宗哲10月底才剛經由交易從紅襪轉戰老虎，與李灝宇當隊友，如今才剛要滿1個月就生變。老虎正式公布與投手吉爾（Luis Gil）、內野手金河成簽下大聯盟合約，必須在40人名單空出2席，鄭宗哲、布理斯基（Beau Brieske）遭到DFA。
鄭宗哲去年12月到今年1月已經經歷瘋狂的4度DFA，皆成功等到球隊接手，Mlb Trade Rumors網站指出，「鄭宗哲在小聯盟具備豐富的內野中線守備經驗，且防守能力出色，各隊對他的評價足以讓他在名單內取得一席，但也就僅此而已。」身處邊緣名單，使得鄭宗哲不斷在球隊需要40人名單空間時遭到割捨。
由於鄭宗哲年資未滿3年，若通過讓渡程序、無球隊承接，必須接受下放小聯盟。
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