藍鳥隊明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）日前在多明尼加冬季聯盟被交易，小葛雷諾向媒體透露，女兒得知交易消息後，誤以為父親要離開藍鳥，因此流下眼淚。

本次交易與大聯盟無關，小葛雷諾被多明尼加冬季聯盟東方公牛隊（Toros del Este）交易至里西老虎隊（Tigres del Licey），不影響大聯盟藍鳥球員的身分。

小葛雷諾上一次參加多明尼加冬季聯盟是2020-21年賽季，他受訪時表示，「我們正努力取得藍鳥球團同意。最終決定是否批准的人是他們。我現在無法給出確切日期，但我們正在努力，希望能盡快來到這裡，代表里西老虎出賽。」

里西老虎球員名單有許多大聯盟球員，包含大都會隊球星索托（Juan Soto），當小葛雷諾被交易至里西老虎時，第一個傳訊息給他的人就是索托，小葛雷諾表示：「那將會是夢想成真。我們已經在經典賽一起打過球，如果能在里西老虎再次並肩作戰，對我來說意義重大。當然，前提是他也能獲得大都會的出賽許可。」

藍鳥隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）指出，「小葛雷諾向多明尼加媒體表示，當交易確定時，他的女兒突然哭了起來，因為她以為爸爸被藍鳥交易出去了。小葛雷諾表示，希望能為多明尼加球迷打球，因為這些球迷平常沒機會親自在大聯盟看他的比賽。」

這不是小葛雷諾第一次在多明尼加冬季聯盟被交易，2023年9月小葛雷諾被埃斯科吉多獅隊（Leones del Escogido）交易至東方公牛，換回守護者隊明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）。