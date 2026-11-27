洛杉磯道奇隊在失去自由球員強投史庫柏（Tarik Skubal）後，隨即將引援目光轉向匹茲堡海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）。《洛杉磯時報》專欄作家斯旺森撰文指出，在史庫柏以9年4.5億美元天價合約轉戰紐約大都會隊後，道奇隊大可憑藉豐厚的農場新秀籌碼，在未來的交易大限伺機追逐史肯斯；此番言論引發海盜球迷強烈反彈，美媒也直言海盜球團必須展現留人決心，避免讓自家王牌再次淪為豪門球隊的交易目標。

回顧這起傳聞的起因，道奇隊在今年交易大限從底特律老虎隊換來史庫柏，但隨著史庫柏於週日正式轉投大都會，斯旺森認為，道奇無需為錯過史庫柏感到遺憾，反而能利用現有新秀資產鎖定史肯斯。然而，從合約與戰力結構來看，海盜隊目前完全掌握主導權，對史肯斯的控制權一路持續至2029年賽季結束，讓總經理切林頓（Ben Cherington）有充足時間圍繞這位2025年國聯塞揚獎得主建隊。

儘管史肯斯在2026年賽季數據較前兩年略有起伏，整季32場先發繳出10勝11敗、防禦率3.82、每局被上壘率（WHIP）1.12，在174.1局投出200次三振，但其王牌身手與長期價值依然無可取代。事實上，海盜隊今年不僅以破隊史紀錄的1.4億美元提前續約頂級新秀格里芬（Konnor Griffin），更打出82勝80敗、自2018年以來首個勝率達五成的賽季。

美媒分析指出，切林頓現階段絕無理由交易史肯斯，但僅靠一年的戰績反彈與一筆大型續約仍不足以扭轉現狀；海盜管理層必須持續補強打線火力並投資大聯盟陣容，證明球隊正開啟長期的競爭窗口，才能避免在即便在根本沒有任何跡象顯示他們要交易的情況下，還是有像道奇這樣的大市場球隊想搶陣中王牌。