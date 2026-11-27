阪神虎強打佐藤輝明，在本季奪下三冠王頭銜正式宣布挑戰大聯盟，最終以以6年總值1億2000萬美元加盟芝加哥小熊。原先洋基被認為是有力的競爭者之一，然而最終並未加入搶人大戰，美媒分析了三大主要原因。

雖然六年1.2億美元，對大市場球隊洋基而言並不是過於龐大的數字，然而美媒普遍指出洋基總管在競標初期就設定價格上限，洋基高層認為與其花費大價錢去賭一位沒有大聯盟經驗的海外野手，不如將這筆薪資空間留給已經在大聯盟證明過自己的自由球員或交易目標，或是用來補強投手輪值。

另外紐約郵報指出，洋基球探部門對佐藤的長打爆發力給予高度評價，但同時對他的本壘板紀律與高揮空率抱持高度戒心。報告中提到，洋基分析團隊認為佐藤在面對大聯盟等級的「高角度四縫線速球」以及高轉速滑球時，揮空率可能會急劇惡化，重演過去幾位日職重砲赴美後無法適應球速的困境。

《The Athletic》報導中也提到，洋基這幾季一直試圖降低打線的「盲揮與三振率」，提升上壘與球棒控制能力。佐藤的打擊型態與洋基目前想要調整的打線方向並不完全契合，球團不願再引進一位可能單季吞下180次以上三振的左打者。

在守備端，雖然洋基在休賽季確實有內野角落的補強需求，但洋基球探並不認為佐藤在大聯盟能長期勝任三壘防區，他的橫移速度與傳球穩定度在美職標準下，屬低於平均。若將他移至一壘或DH又與現有陣容重疊，因此最終決定退出競價。