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MLB／新人年繳10轟仍有進步空間！美媒點評李灝宇：明年需加強變化球判斷
效力於底特律老虎的台灣好手李灝宇在2026年出賽114場，繳出打擊率.264、上壘率.322、長打率.424的成績，並敲出10支全壘打。儘管在新人年就繳出如此成績，美國媒體也點評道：雖然他整體的打擊三圍看似理想，但在面對擅長球種與棘手球種時有顯著落差。
在面對四縫線速球時，李灝宇的打擊率高達.309，長打率更達到.585；但面對滑球時，這兩項數據則驟降至.196 與.321。從揮空率來看，面對速球時25.7%，面對滑球時則攀升至36.9%。雖然目前李灝宇累積的打席數不多，不足以對他的長期能力蓋棺論定，但已足以點出一個值得關注的養成課題。
雖然對滑球的攻擊狀態不理想，但根據statcast系統中單獨歸類的「橫掃球（Sweeper）」，李灝宇的打擊率高達.400。雖然因為樣本數較小，不能證明他已完全掌握這種球路，但這也提醒球隊，他並非不擅長打變化球，需要針對個別球種做分析討論。
美媒指出，老虎隊應該持續追蹤他對變化球的攻擊狀態，在春訓期間應該加入混合速球與滑球的實戰模擬對決（Live BP）。檢驗他是否能在扎實攻擊速球的狀態下，已同樣的攻擊狀態擊中在好球帶裡失投的滑球。
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