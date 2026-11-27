大聯盟現行勞資協議將在美國時間12月1日到期，在可能將面臨封館前，自由球員動向受關注，目前自由市場上最大咖的野手，就屬兩名外野手鈴木誠也及阿羅薩雷納（Randy Arozarena），而目前兩人最有機會的落腳處，已縮小至藍鳥、費城人及教士。

從日職轉戰大聯盟的佐藤輝明已和小熊隊簽下6年總額1.2億美元（約台幣39.6億元）的大約，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）直言，下一位簽下大型合約的打者，可能就是日籍強打鈴木誠也及阿羅薩雷納其中一人。

鈴木誠也32歲、阿羅薩雷納31歲，且都是右打的角落外野手，目前有望爭取這兩名球員的球隊，正好都是同樣3支隊伍，包括藍鳥、費城人及教士。

根據美國媒體《FanSided》指出，藍鳥在今年球季得分排名聯盟墊底，無論是爭取阿羅薩雷納或是鈴木誠也都能替球隊帶來幫助；費城人則是需要一名明星級右打外野手，兩人也都符合。

至於教士雖是這3隊中最不缺外野手的球隊，但考量塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、梅瑞爾（Jackson Merrill）和馬查多（Manny Machado）這3名明星球員之外，球隊打線的深度仍不足，因此需要補強一位具影響力的強打。