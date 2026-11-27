在職業生涯來到第16個球季、即將迎接39歲之際，前國聯MVP高史密特(Paul Goldschmidt)選擇離開洋基，轉戰同樣位於紐約的大都會，簽下一紙1年、總值800萬美元，附帶最高200萬美元激勵獎金的合約，保障年薪比今年在洋基還高一倍，但真正的原因並不是薪資。

生涯拿過一座MVP、獲得4座金手套獎，並7度入選明星賽的高史密特在受訪時表示：「我不是在找能讓我有最多上場機會ˇ的球隊，而是抱持相同競爭目標、渴望在最高層級賽事中爭取勝利的團隊。大都會在休賽季積極補強、全力爭取世界大賽冠軍的態度，就是我想來到這裡的重要因素之一。」

高史密特在今年賽季105場出賽中，繳出打擊率.252，敲出18支全壘打、52分打點、OPS.765。他表示會盡全力配合球團調度需求，無論是總教練希望他每天上場比賽，或是為了球隊整體陣容考量而縮減出賽角色，他都願意接受。在現階段，比起追求個人數據，他更希望團隊取得成功。

事實上促使高施密特轉隊的另一個原因，與大都會教頭格林（Andy Green）有關，兩人曾在亞利桑那響尾蛇隊共事，當時格林先後擔任小聯盟教練。格林始終保持開放的學習態度，從不認為自己已經掌握所有答案，也影響了高史密特的職業生涯。多年來兩人始終保持聯繫，而這份交情也成為他決定加盟大都會的重要因素。